Как легко оформить бизнес в Польше

Стабильная экономика Польши делает эту страну одной их самых перспективных для открытия и ведения бизнеса. По этой причине в страну стекаются вложения и капиталы предпринимателей из разных государств. Бизнес в Польше могут открыть как граждане страны, так и иностранные гости.

Самостоятельно начать свою предпринимательскую деятельность в чужой стране – задача не из простых. EXLIBRA – это компания, которая поможет открыть и зарегистрировать бизнес на территории Польши.

На официальном сайте http://exlibra.com.ua/ значится, что компания имеет довольно большой опыт в предоставлении бухгалтерских и юридических услуг лицам, которые планируют начать бизнес в Польше. Известно, что иностранные граждане, которые не являются гражданами Польши, и не имеют вид на жительство в данной стране, могут открывать лишь ЧП, АО и ООО. Однако перед тем как начинать бизнес-деятельность, необходимо также получить бизнес-визу или шенгенскую визу. EXLIBRA также помогает в получении бизнес-визы и легализации пребывания иностранного гражданина и ведения его предпринимательской деятельности в стране.

При открытии бизнеса не обойдется без больших финансовых затрат. Иностранным гражданам могут разрешить в кредите в Польше, при условии наличия у физического лица Карты Побыта или Карты Поляка. Арендовать или купить недвижимость для предоставляемых услуг, также может помочь компания EXLIBRA. Помимо того, она возьмет большую часть хлопот по оформлению соответствующих документов на аренду/покупку недвижимости. При ситуациях, когда необходим перевод, агентство предложит Вам услуги штатного переводчика.

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