Современным детям с раннего возраста удается освоить интернет. А, как известно, в интернете можно наткнуться на нежелательную рекламу, которая несет информацию неподходящую для лиц младше 18-ти лет. Именно поэтому, родители всячески пытаются оградить своего ребенка от подобного рода информации. Специально для такого Мегафон разработал в своем тарифе новую опцию, услугу «Детский интернет от Мегафон» как подключить детский интернет.

В эту услугу входит функция контроля, которая позволяет родителю отслеживать местоположение своего ребенка, а так же регулировать настройки его телефона и ограничить доступ при выходе в интернет на нежелательные сайты. С более подробным ее описанием вы можете ознакомиться на сайте bezlint.ru.

Как подключить детский интернет?

На официальном сайте компании Мегафон; Посредством SMS сообщения, отправленного на номер 5800; С помощью USSD-команды *580*1#

Самое главное, что ребенок не сможет самостоятельно отключить данную услугу. Так как при отключении услуги ему необходимо будет назвать кодовое слово, которое будет известно только вам. Поэтому вы можете быть уверенным, что ваш ребенок все еще огражден от нежелательного контингента.

С описанием о стоимости услуги детский интернет вы можете ознакомиться так же на сайте Мегафона bezlint.ru. Так же на сайте вы узнаете о возможных ограничениях предоставления этой услуги, о главных преимуществах детского интернета и другую важную информацию, касающеюся этой услуги.

Детский интернет Мегафон является надежным и экономическим способом защиты детей от нежелательной информации. Подключи услугу прямо сейчас и будь уверен, что твой ребенок не увидит нежелательной информации.