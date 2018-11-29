Туристический поход – это довольно необычный вид отдыха, и подходит он далеко не всем. Некоторые хотят просто провести время у экрана монитора, наслаждаясь бездействием. Многие обыватели не понимают, что хорошего в передвижении по горам с рюкзаком. И это отлично, ведь благодаря подобному непониманию в горах так тихо и спокойно. Только представьте, что на туристических стоянках было бы как на пляже в сезон – нет места не то что для палатки, прилечь некуда. Горы были и будут уделом особых людей. И если вы чувствуете себя одним из них, то начинающим покорителем гор вам помогут стать туристические походы по Крыму.

Категорийные и некатегорийные походы

Туристические походы бывают категорийными и некатегорийными. Строго говоря, категорийными их делает регистрация правильного маршрута у специальной туристической комиссии от Министерства туризма. В остальном же никакого отличия между этими понятиями нет. Некатегорийный поход может быть гораздо сложнее, чем самый сложный категорийный. Просто его маршрут никто не взялся регистрировать, или же он не соответствует нормативам, установленным Министерством туризма.

Маршрут первой категории сложности уже довольно труден – за шесть дней вам нужно пройти сто километров. Это немало. Обыватель, не занимающийся спортом, если и пройдёт такую дистанцию, то под конец будет чувствовать себя как выжатый лимон. К настоящим туристическим походам нужно готовиться – бегать, посещать тренажёрный зал, соблюдать умеренность в питании. Категории 2, 3 и выше ещё более суровы и уже предполагают взятие перевалов определённой сложности. Даже при большом желании по горам Крыма не получится проложить маршрут выше третьей туристической категории сложности.

Некатегорийные походы также именуются «походами выходного дня». Это не значит, что ходить в них можно только на выходные или что их максимальная длительность составляет двое суток. Просто это название предполагает, что у человека есть свободное время, и он идёт в поход, не регистрируя свой маршрут, не заботясь о его длине и определённых перевалах на пути следования. По факту именно такие походы и получаются самыми интересными, ведь у руководителя группы открывается простор для творчества. Можно устроить пару днёвок и посетить руины древнего пещерного города, побыть денёк около озера, выйти к скалодрому и полазить по скалам, насладиться бодирафтингом в каньоне, дельтапланеризмом, а то и вовсе арендовать каяки и плыть на них вдоль побережья пару дней.

Походы по Крыму

Все туристические фирмы, организующие походы по Крыму, занимаются проведением некатегорийных походов. Дело в том, что горы полуострова – отличное место для активного отдыха. Но, проходя по ним чересчур быстро и без отдыха, утрачиваешь всё удовольствие. На то, чтобы хорошо осмотреть пещерный город Мангуп-Кале, нужно несколько дней; чтобы спуститься и изучить одну из вертикальных пещер на плато Караби – несколько часов. Чернореченский каньон можно пройти за день, но чтобы успеть осмотреть все его красоты – необходимо три дня. В Крыму огромное количество природных и исторических достопримечательностей. Поход будет пресным, если туристы просто пройдут мимо всего этого великолепия, пытаясь поставить очередной рекорд. Походами по Крыму нужно наслаждаться, тогда они принесут вам удовольствие и оставят множество приятных воспоминаний!