Как “тихая эпидемия” вирусного гепатита С без адекватного лечения может стать угрозой человечеству

Гепатит С — это вирусное заболевание, которое в первую очередь поражает печень. Без адекватного и своевременного лечения вирус ее полностью разрушает и поражает почки, железы — поджелудочную и щитовидную, кровеносную систему вокруг внутренних органов, нервную систему. До 90% инфицированных людей даже не подозревают об опасности и живут с вирусом, который себя может не выдавать годами, убивая при этом человека. Эксперты это называют “тихой эпидемией”, а вирус — “ласковым убийцей”. В мире насчитывается порядка 170 миллионов человек, инфицированных ВГС. В России их около 50 миллионов.

Как страны борются с ВГС на уровне госпрограмм

Во многих развитых странах реализуются образовательные программы — осведомленность населения при всех усилиях СМИ остается низкой в этом вопросе и многие беспечны, что становится причиной бездумного поведения и заражения. Некоторые государства, осознавая степень угрозы, принимают программы и финансируют закупку дорогостоящих современных препаратов, которые дают отличные результаты и позволяют избавиться от вируса за 12-24 недели.

Почему важно ознакомиться с инструкцией

Дженерики — аналоговые и более дешевые препараты от ВГС пока не продаются в российских аптеках, хотя их применение одобрено ВОЗ, Европейской ассоциацией по лекарства и заболеваниям печени, Министерством здравоохранения РФ. Альтернативное и достойное решение предложили компании, которые организовали онлайн-продажи жизненно важных препаратов. Так, компания Индия-Хелп на своем профильном сайте предлагает широкий выбор дженериков по приемлемым ценам с условием их оперативной доставки. В состав многих входит активное вещество Софосбувир, предназначенное для комплексной терапии.

Применение и инструкция Софосбувира — сфера консультации менеджеров компании. Они расскажут на какие моменты в инструкции стоит обратить внимание и объяснят основные рекомендации по применению дженериков. Так, таблетированные препараты не рекомендуется разжевывать и измельчать — их проглатывают и запивают водой (чай и кофе — не лучший вариант для этого). В инструкции Софосбувира есть перечень противопоказаний, с которым важно предварительно ознакомиться. Также рекомендации врача по применение и инструкция Софосбувира предупреждают о возможным побочных действиях препарата. В оригинальных упаковках всегда есть сертификат соответствия и инструкция. Софосбувир — реальный шанс победить вирус и вернуть здоровье.