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Аптечка первой помощи – без каких лекарств и средств не обойтись?

Новости партнеров от 28.11.2018

Чрезвычайные ситуации могут произойти с человеком в любой момент. Это касается даже поездок за границу, переездов на личном автомобиле или же в домашних условиях. Чтобы купить аптечку первой помощи  сегодня не составит труда, потому что они есть в свободном доступе Интернет-магазинов и продаются по приемлемым, адекватным, выгодным ценам.

Особенности аптечки первой скорой помощи

Оказать первую помощь при чрезвычайной ситуации возможно, если под руками будет аптечка. В основном, в такой комплект входят некоторые медикаменты и средства общего назначения:

  • приспособления, помогающие оказать первую помочь при кровотечении (эластичные бинты, лейкопластыри, разнообразные марлевые повязки и т.д.);
  • перчатки из резины, — они стерильные, поэтому подойдут для того, чтобы их применить при контакте с кровью, телом человека или биологической жидкостью;
  • одноразового типа маски и тканевые повязки, использующиеся в качестве средств для индивидуальной защиты, если необходимо производить искусственную вентиляцию в легких;
  • лекарства антисептического вида для того, чтобы обеззаразить рану – спирт, перекись водорода.

Также, не обойтись без анальгетических препаратов, противомикробных средств и инструментов для того, чтобы осуществить неотложную помощь.

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