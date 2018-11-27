Зеркальное отражение — для эффектных фото

Существует масса причин, зачем может понадобиться зеркальное отражение картинки. Это может быть простое желание преобразить картинку, либо сделать необычный эффект отражения, или же попытка изменить полученное фото, чтобы добиться его различия с исходником. Сделать это можно быстро и легко с помощью специальных программ. Чтобы осуществить зеркальное отражение, можно воспользоваться следующей ссылкой: https://chajnikam.ru…zerkalnoe-otobrazhenie.html, где представлена программа, в которой разобраться сможет как взрослый, так и подросток.

Графические просмотрщики с функцией зеркального отражения фото

Практически каждый просмотрщик графических файлов оснащен опцией для создания зеркального эффекта. Среди самых популярных программ следующие:

диспетчер рисунков Microsoft Office — нужно открыть редактируемое фото, кликнуть на «Рисунок» в верхней панели инструментов, после чего из предложенного списка выбрать строку «Повернуть и отразить». Далее указываются параметры отражения;

FastStone Image — открыть фото, кликнуть правой кнопкой мыши в любом месте и выбрать из выпавшего меню строку «Изменить», после чего указать горизонтальное или вертикальное отражение;

Paint — добавить картинку, кликнуть на значок с двумя треугольниками и стрелочкой, расположенную на панели инструментов, задать параметры эффекта.

Исходное изображение не меняется, происходит лишь зеркальное отображение предоставленного изображения.

Программы для отражения текста

Чтобы выполнить зеркальное отражение текста можно воспользоваться такими программами, как Adobe Photoshop или Microsoft Word.