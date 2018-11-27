Пересадка волос в Турции: методы и плюсы лечения за рубежом

С каждым годом процедура по трансплантации волос становиться все более популярной и востребованной. С ее помощью многим удалось решить проблему облысения и вернуть себе привлекательную шевелюру, которая выглядит естественно. Турецкие клиники по пересадке волос приобрели небывалую славу, благодаря многолетнему опыту и наличию квалифицированных врачей. Тем более, лучше обратиться в специализированную клинику https://www.trapiantocapelli.it, где работают грамотные и квалифицированные профессионалы, знающие свое дело, чтобы не навредить собственному здоровью.

Методы трансплантации волос в Турции

Существует два основных операционных метода лечения облысения, которые практикуют турецкие специалисты и это:

FUT или стрип-метод — из определенной части, чаще всего — затылка — извлекается небольшой лоскут, который делиться на отдельные фрагменты. Каждая из полученных частей содержит 1-6 волосяных луковичек. Подготовленные фрагменты пересаживают на зону, где нет волос. FUE, или FUE-machine — берутся маленькие кожные лоскуты с волосяными фолликулами от 1 до 6 на каждом из них, после чего с помощью пинцета и скальпеля они пересаживаются на лысеющее место.

Наименее травматичным методом являться безоперационная пересадка волос HFE. К минусам следует отнести длительность — до 12 часов.

Преимущества трансплантации волос в Турции

В Турции существует огромный выбор профессиональных клиник по пересадке волосяного покрова. Выбирая эту страну, у клиентов есть возможность совместить отдых с лечением. Ко всему, именно в этой стране благоприятный климат для проведения подобных процедур, здесь же возможно начать лечение от других болезней, а также пройти курс оздоровительного характера и многое другое.