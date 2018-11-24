Рецептурные дозы рыбьего жира могут снизить риск инсульта и сердечного приступа

В новом исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine и представленном на ежегодной встрече Американской ассоциации сердца, исследователи сообщили, что высокоочищенная версия омега-3 жиров, называемая икосапент-этилом, может снизить риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ, инсульт и стенокардию.

Группа специалистов во главе с доктором Дипаком Бхаттом, исполнительным директором интервенционных сердечно-сосудистых программ в Brigham and Women’s Hospital (Бостон) и провели исследование под названием REDUCE-IT, в ходе которого случайным образом назначили 8000 пациентам для приема капсулы со специальной дозировкой омега-3 или плацебо, и наблюдали за ними в течение 5 лет.

Согласно результатам исследования, люди, принимавшие препарат, реже сталкивались с инсультом, а также с необходимостью стентирования и шунтирования, которые используются для открытия заблокированных сосудов при острых состояниях.

Множество эффектов, обнаруженных в ходе исследования, могут говорить о преимуществах рыбьего жира, которые впоследствии будут изучены более подробно. Отмечается, что результаты исследования не могут быть применены ко всем добавкам рыбьего жира, которые существуют в настоящее время на рынке, так как каждый препараты содержат различные дозы и разновидности жирных кислот омега-3. Препарат, участвовавший в исследовании, представляет собой специфически очищенную эйкозапентаеновой кислоту (EPA), и доступен в США только по рецепту.

Источник: http://time.com/5450535/omega-3-fish-oil-heart-attack/