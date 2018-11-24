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Простой способ получения тендерного финансирования

Новости партнеров от 24.11.2018

Для лиц, развивающий собственный бизнес, может стать актуальной проблема, когда необходимо профинансировать свои проекты, используя для этого дополнительные денежные средства. В этом Вам может помочь услуга тендерного финансирования. Организация ФинЛидер является надежным партнером, который готов помочь Вам оперативно получить банковскую гарантию, а также может гарантировать Вам получение тендерной заявки.

Как известно, самостоятельный поиск финансирования зачастую не дает результатов, а банки с большим опасением рассматривают обращения заемщиков, и ставят перед ними неподъемные условия выплаты, последние, в большинстве случаев, вынуждены терпеть финансовые убытки. Специалисты компании ФинЛидер подберут для Вас самое выгодное решение для сложных финансовых задач и вопросов. Они также готовы подобрать для Вас наиболее оптимальный вариант тендерного финансирования и оформить банковскую гарантию, не занимая много Вашего времени. В среднем, срок рассмотрения заявки на тендерный займ не превышает 1 день. Помимо того, на ресурсе есть возможность самостоятельно рассчитать стоимость банковской гарантии, используя для этого специальный онлайн калькулятор.

Сотрудничество со всеми тендерными площадками России, а также сотрудничество со всеми регионами, включая Крым и Закавказье, обуславливают удобство сервиса ФинЛидер. Региональные представители вправе получить эксклюзивные условия займов и гарантии. Возможность электронного документооборота экономит личное время и силы заемщика, лишая его необходимости лично присутствовать при открытии счета. Данная функция делает работу с сервисом эффективной, быстрой и понятной. Сумма тендерного займа может превышать 100 млн. рублей, что позволяет заемщику выиграть крупнобюджетный тендер.

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