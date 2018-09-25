

Для всех, кто служил в армии или просто стрелял из огнестрельного оружия, известно, что самое сложное — это грамотно прицелиться. Особенно непросто в определенный промежуток времени сфокусироваться на прицеле и навести оружие на цель, произвести точный выстрел, удерживая дичь в фокусе.





И здесь просто незаменим коллиматор. Речь идет о оптическом устройстве с электронной начинкой. В подобном приборе прицельная метка проецируется на линзу прицела. На сайте https://sheldy.ru/pricelnaya-tehnika/pricelnaya-tehnika-leapers/UTG/ вы сможете выбрать из широкого ассортимента и приобрести по адекватным ценам коллиматорные прицелы Leapers UTG. Ассортимент весьма разнообразен. И каждый сможет подобрать что-то оптимально подходящее под запросы. Вы можете созвониться со спепциалистами, чтобы проконсультироваться касаемо возникших вопросов. Доставка будет быстрой и результативно, без опозданий в пути. Вы останетесь довольны приобретением.





Из основных отличий прицелов подобного типа от стандартного оптического прицела является наличие прицельной метки марки, которая чаще всего по форме — угольник. Это может быть Т-образное перекрестие или обычная точка. Цвет прицельной метки может быть различен. Чаще всего окрашена она в красный цвет или зеленый.





Когда погода солнечная, метку можно сделать более яркой и заметной. В пасмурный день она может быть и тусклой. В результате более экономна энергия батареи питания.





Для прицела достаточно навести светящуюся метку на цель. Для охотника это весьма удобно, ведь в момент, когда он будет прицеливаться, можно будет не закрывать один глаз. Таким образом можно добиться более широкого угла обзора во время охоты.