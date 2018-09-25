Все о цифровых ваттметрах



Успешной модификацией аналогового предшественника является ваттметр цифровой. С его помощью измеряют мощность в сети, которая не должна выходить за границы. Иначе возможен пожар, сломается оборудование.-





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С помощью цифровых ваттметров вы сможете измерить активную мощность в трех- и однофазных сетях переме7ноого тока. Также здесь в наличии и функция измерять напряжение и частоту тока.





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Цифровые ваттметры компактны, они очень удобны в пользовании. И это — далеко не все позитивные характеристики. Их гораздо больше. Вы сможете оценить их все, сделав грамотно выбор. Доставка будет быстрой и надежной, безопасной. Из принципов работы цифрового ваттметра стоит выделить проведение предварительного замера напряжения и токовой силы.





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