Как проводят рождественские ярмарки в Мюнхене



Все более популярной становится Рожественская ярмарка в Мюнхене. В столице Баварии начинают свою работу в последнюю неделю ноября множество рождественских ярмарок — на площадях, а также в замках Мюнхена. То же касается окрестностей, где ярмарок более сотни. Чаще всего вход здесь бесплатный. Да и работают рождественские ярмарки в Мюнхене с утра и до вечера.





Самая старая, известная рождественская ярмарка Christkindlmarkt открывается двадцать седьмого ноября. Здесь невероятно интересно. Множество рождественских палаток, которые расположены на площадке в двадцать пять тысяч квадратов — более ста пятидесяти палаток располагаются здесь.





Огромная рождественская елка высотой в двадцать шесть метров устанавливается здесь и украшается игрушками, а также гирляндами, которые изготавливают своими руками.





Когда открывается ярмарка, елка освещается тремя тысячами огней. Это очень красиво и оригинально.





Рядом с рождественской ярмаркой находится исторический рынок Kripperl. Здесь — традиционные деревянные кроватки и вертепы. По вечера с балкона ратуши можно услышать красивую музыку в исполнении баварских групп.





Посетив романтическую рождественскую ярмарку у Китайкой башни, вы сможете послушать уличных музыкантов и прокатиться на карусели, а может быть, в карете, по Английскому саду. Вы сможете рассматривать палатки с сувенирами, а также традиционными лакомствами, которые находятся у освещенной празднично башни.





Настоящая крестьянская рождественская деревня с часовней ждет гостей на рождественской ярмарке во дворе мюнхенской Резиденции. Вы сможете купить здесь уникальные сувениры, которые изготовлены вручную. Для вас — изделия художников, мастеров, а также елочные игрушки и бижутерия. Свежая выпечка обязательно придется вам по вкусу. Здесь ее предостаточно.