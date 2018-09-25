Когда обращаются к сосудистому хирургу



Большинство современных людей большую часть времени проводят на ногах. В результате — масса неприятностей, в виде нарушения кровоснабжения в конечностях, тянущих болей и варикозного расширения вен. Подобные проблемы связаны с работой сосудов — тем или иным образом. Это касается вен и артерий, которыми занимается отдельная отрасль клинической медицины. Это — ангиология. Самое время разобраться в том, кто такой сосудистый хирург и что он лечит.





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Сосудистый хирург подбирает такое воздействие, при котором не будет возникать необходимость в больших разрезах, если обязательно требуется операция. Сосуды у человека весьма уязвимы, и в разных областях они могут опухать, при этом активизируются патологические процессы, в результате возникают серьезные осложнения. Это могут быть косметические дефекты или даже формирование болезненных трофических язв.





Сосуды расположены по всему телу человека, поэтому утверждать, что есть бляшки в определенном месте, невозможно. Но это только до тех пор, пока опухоль не разрастется до размеров, мешающих нормальному кровоснабжению. Поэтому очень важно обратиться к сосудистому хирургу, который диагностирует патологии магистральных сосудов и лечит поражения, которые развиваются из-за травм бытового или механического направления. Также он способен выявить онкпроцессы в случае непосредственной близости опухоли к артерии или вене. Сосудистый хирург занимается лечением, которое связано с протезированием сосудов, а также удалением врожденных патологий. И это — далеко не весь перечень возможностей этого специалиста. Их гораздо больше.