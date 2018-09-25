Почему родители выбирают частные детские сады

Когда ребенку исполняется полтора года, практически все родители начинают задумываться о том, в какой лучше всего детский сад определить кроху. И если ранее, предпочтение отдавалось заведениям, что расположен рядом с домом или же рядом с работой, то в последнее время, в учет берется совершено иной критерий. Теперь родители больше думают не о том, чтоб было ребенка удобно водить в садик, а чтоб ему там было интересно и полезно находится.



Конечно, можно сказать, что в каждом садике заботятся и стараются научить ребенка всем лучшим качествам. Но не секрет, что если б все так было хорошо, то вряд ли сейчас в каждом городе действовало бы по несколько частных садиков. Да, нужно признать, что государственные детские сады сейчас перешли на вторую ступень популярности. Но чем же так хороши частные сады?

Плюсы и особенности

Начать наверно лучше с недостатков, частных детских садов, так как их немного, а точнее один. В отличие от обычного государственного заведения, стоимость посещения частного заведения обойдется дороже. Но если обратить внимание на то, что за эту цену получает малыш, то вряд ли такие растраты покажутся высокими. Например, в детском саду «Маленькая страна» в Одинцово ребенка непросто обучают всем стандартным навыкам, но и способствуют его всестороннему развитию.



Предлагаемые в игровой форме задачи, помогают ребенка улучшить изобретательской мышление, стать уверенными в своих силах, а физические упражнения стать сильнее и здоровее. Уделяется тут внимание и таким аспектам, как дикция и речь. Работающий в заведении опытный логопед, быстро осуществит корректировку речи ребенка и научит правильно выговаривать все слова. Конечно, как и в других садах, тут есть место играм и дружбе. Последним преимуществом, этого заведения, является обучение основам английского языка. Зная их, ребенку в первом классе станет легче и быстрее даваться знания в этой области.