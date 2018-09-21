Как начать торговлю на Форекс?

На сегодняшний день, пожалуй, каждый пятый из нас с Вами хотя бы раз задумывался над тем, что он мог бы заработать на валютном рынке Форекс. Однако как начать торговую деятельность на внебиржевом валютном рынке? Ведь ходит множество слухов о том, что на рынке форекс могут заработать только избранные – те, кто знает толк в валютном торге.

И все же, как начать торговать на Форекс?



Работать на Форекс и при этом зарабатывать деньги может абсолютно любой человек даже тот, кто не имеет образования и специальных знаний в этой сфере деятельности, тот, у которого нет счета в швейцарском банке.





Безусловно, если все вышеперечисленное у Вас есть – это большой плюс, однако это не является основополагающим фактором.





В истории трейдинга существует масса примеров когда «человек с улицы», который в самом начале своего торгового пути в этом ничего не смыслил, со временем добивался больших высот и многомиллионного состояния.





Многие гуру трейдинга выделяют несколько основных моментов, которые помогают начинающим трейдерам стать на правильный торговый путь, а именно:





Всегда нужно начинать с простого и двигаться по нарастающей. К примеру, выберете себе для торговли валютную пару и изучите досконально ее историю. Выясните, как изменялась цена, каковы были причины роста или снижения стоимости. Проанализируйте поведение рыночных индикаторов.





Все решения по своим торговым сделкам принимайте самостоятельно. Вы – трейдер и вся ответственность лежит на Вас. Именно поэтому участник валютной торговли всегда должен действовать в соответствии со своим торговым планом. Адекватная оценка рыночной ситуации станет залогом Вашего успеха только в том случае, если Вы сможете отойти от мнения большинства.





Анализируйте допущенные Вами ошибки и учитесь на них. Суть этой методики заключается в том, чтобы эта наука пошла Вам впрок, и чтобы впредь Вы не совершали подобных ошибок.





Одним из главных условий Вашего успеха является дисциплина.





Человеческие слабости такие как: жадность, надежда, страх могут свести на нет преимущества даже самой прибыльной торговой стратегии.





Пытайтесь строить правильную торговую пирамиду. Если цена растет в нужном для Вас направлении и совпадает с Вашими прогнозами — наращивайте открытые позиции. Торговая пирамида должна строиться таким образом, чтобы каждое следующее прибавление к позиции было меньше предыдущего. Только в этом случае у Вас всегда будет средний курс, который без существенных потерь позволит Вам пережить кратковременные откаты цены.





Помните о том, что всегда нужно придерживаться своей торговой стратегии, уметь рисковать, но при этом риск всегда должен быть разумным, делать анализ рыночным циклам ведь это является залогом Вашей прибыли, и последнее — не ленитесь изучать поведенческие факторы толпы на рынке. Ведь правильно было отмечено Б. Вильямсом, что игроки получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда этого никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тогда, когда это нужно всем.