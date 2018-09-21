Особенности карты МТС-Банка

С каждым днем мобильные операторы стараются все больше предоставлять возможностей своим клиентам. И если ранее многие из них предоставляли возможность клиентам, осуществлять контролирование своих финансов. То сейчас перечень предлагаемых ими возможностей стал больше. Одним из таких операторов, является МТС Банк. Помимо возможности контроля над финансами, он предоставляет возможность использовать деньги по прямому назначению. Подробнее об этом информацию можно прочитать здесь.



Следует заметить, что сейчас именно МТС Банк, является одним из первых, кто начал выпускать пластиковые карты, и весьма успешно. Стать обладателем такой карты хотят многие. Но почему? Какие у нее есть плюсы, и имеются ли минусы?



Особенности карты МТС



Для того чтоб разобраться стоит ли оформлять вообще эту карту, нужно все же немного рассказать о том, кто ее собственно может получить. Выдается она лишь людям, чей возраст составляет 18 и более лет. Гражданство и прописка не имеет значения, важно, чтоб оформляющий эту карту человек, находился в стране на постоянной основе. Длительность изготовления и доставки пластика составляет около 7 дней. Пользоваться же впоследствии этой картой можно будет на протяжении трех лет.



Годовая оплата относится к средним стоимостям. Но за это человек, получает возможность осуществлять такой картой расчет за покупки, совершаемые в интернете или за границей. После получения на руки этого пластика, у человека появляется возможность оформить личный кабинет, для проведения денежных операций. Если появятся какие-либо сложности с оформлением или настройкой кабинета. То разобраться в этих вопросах может помочь сотрудник МТС Банка.



Если обратить внимание на виды услуг и возможностей этой карты, то по сути, человек получает полноценный СМС-банк. Но есть и отличительная черта у такой карты. За каждое пользование ею для снятия денег, банком будет сниматься комиссия.