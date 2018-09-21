С каким утеплителем покупать лучше зимний конверт

Если ранее новорожденных в зимнюю стужу закутывали в одеяла, то сейчас для этих целей многие производители выпускают огромнейшие разновидности конвертов. Каждая из таких моделей имеет свои преимущества и особенности, узнать о них можно подробнее по ссылке.



Но не лишь от выбора модели конверта, на самом деле зависит, как себя будет там чувствовать малыш. Для того чтоб он зимой не замерз и тем более не простудился, необходимо особое внимание также уделять и наполнителю таких изделий. А какие сейчас используют в зимних конвертах наполнители?



Из чего состоят зимние конверты



Любой конверт, предназначенный для переноса ребенка в зимнее время, состоит из трех видов материалов. Так, в виде основы, может использваться барах, плюш, велюр. В некоторых моделях используются непромокаемые ткани. В качестве подкладочного материала, применяются хлопок, батист, фланель и флис. А вот в виде наполнителя, сейчас помимо шерсти и овчины, многие производители используют утеплители синтетического происхождения.



Именно от того с каким собственно утеплителем будет выбран конверт, зависит до какой минусовой температуры воздуха можно будет выносить в ней малыша. Одним из популярных видов утеплителей, в последнее время, является isosoft. По уровню сохранения тепла, один слой такого материала легко способен заменить 4 листа синтепона. В конверте, где в качестве утеплителя будет использоваться такой материал, ребенку будет комфортно, даже если на улице температура воздуха достигнет -25 градусов. Но применять такой конверт можно только в случае достижения на улице минимум -10 градусов. В ином случае, малышу в нем будет жарко.



Хорошими характеристиками отличается и termofinn. Этот материал способен согреть ребенка при -20°. Не способен вызвать у ребенка аллергию и легко отстирывается. Хорошо себя ведет при стирке и материал alpolux. Присутствующие в его составе микроволокна тесно переплетены с натуральной шерстью. Наличие таких составляющих в утеплителе, придают конверту легкости и хорошими теплосберегающими качествами. А вот конверты с синтепоном или холлофайбером для хорошей зимы лучше не выбирать. Они подходят лишь для морозов, не превышающих -10°.