Где смотреть новый сезон сериала «Ивановы Ивановы»

Казалось бы, что после сериала «Воронины» заинтересовать зрителя «семейным» ситкомом будет непросто, но создателям сериала «Ивановы Ивановы» это удалось.



Во-первых, два колоритнейших семейства Ивановы-богач и Ивановы-бедняки, которые 17 лет назад по несчастливой случайности обменялись детьми, когда Иванов-бедный пробкой от шампанского оставил весь роддом без света. Выяснив, что возникла путаница, Ивановы решают провести обмен наоборот, и тут начинаются незабываемые приключения, в итоге которых в конце первого сезона у бедных Ивановых сгорает дом и два семейства оказываются под одной крышей. Слоган первого сезона «Им подложили семью!» очень четко отражает все, что вы увидите на экране.



Второй сезон порадует зрителя еще больше, ведь оба семейства переезжают на дачу и слоган «Из князи в грязи» как бы заранее предупреждает, что скучно не будет, ведь в этом сезоне Иванов –богач лишается дома (проигрывает его в карты в конце первого сезона) и вся кагала переезжает на дачу, где колорит сельской жизни дополняется дурковатосью беного Иванова и попытками богатого Иванова добиться прощения жены. В конце второго сезона чудом бедный Иванов становится хозяином проигранного дома и оба семейства воцаряются в нем.



Сюжет Ивановы Ивановы 3 пока держится в секрете и идут съемки, но как пообещали создатели, обе семьи по-прежнему будут вместе. Изменения коснулись только тех, кто снимает сериал, два сезона этим занимался канал СТС и студия Yellow, Black and White, а третий сезон будет снимать Pick Up Film. В третем сезоне будет 21 серия, съемки стартовали в июне 208 года, премьера будет осенью 2018 на канале СТС и портале «START», как в случае и с первыми двумя сезонами. Актерский состав также остался без изменений, а на сайте СТС появился такой анонс «В третьем сезоне любимым героям предстоит построить новый мир. Трижды прогоревший Антон воскреснет, как птица-феникс, и начнёт заново выстраивать свою империю, Лёша продолжит удивлять домочадцев своими бизнес-идеями и футбольными финтами, Даню и Ваню ждут выпускной и студенческая жизнь, а Полина и Лида поборются за равноправие полов.».