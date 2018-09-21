Особенности выбора краги

Сварка металлов относится к одним из видов операций, выполнять которые без соблюдения специальных правил безопасности нельзя. В ином случае, избежать серьезных ожогов невозможно. Собственно по этой причине, помимо специальной одежды, у специалиста должны быть в наличии и особые перчатки, краги. Состоящие из особого материала, они способны выдерживать легко и долго даже высокие температуры и разные механические воздействия.



Собственно именно из-за наличия этих качеств, такие виды рукавиц нашли свое применение не лишь в сварочных работах, но также монтажных и других, где присутствует высокая нагрузка. Другими словами, спилковые краги, являются необходимыми деталями экипировки у людей, имеющих такие профессии, как сварщик, кузнец и даже сталевар. Сейчас купить такой вид защиты для рук легко. Продаются они во многих специализированных магазинах. Но если обратить внимание на ассортимент, то невольно появляется вопрос, а какие из моделей краги, лучше всего покупать?



Виды перчаток



Главной отличительной чертой в видах граги, является количество пальцев. Так, стандартными, и чаще выбираемые сварщиками, являются пятипалые краги. Хотя, по сути, они представляют собой универсальную модель. Ведь подходят они для применения и в иных видах работ, в том числе и для монтажных работ. Такие защитные элементы не мешают подвижности пальцев, поэтому работать в них удобно.



Несмотря, что такие перчатки действительно предоставляют возможность выполнять работу в максимально комфортных условиях, они не способствуют уменьшению нагрузки на руки, как это делают двупалые краги. Именно такие виды перчаток, считаются лучшей защитой от высоких температур. Но есть у них и недостаток. Из-за особенности их формы, они легко подвергаются проколам. Чаще их используют в электродной сварке. Обладают такими же качествами и трехпалые модели.