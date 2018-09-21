Паразиты в организме человека: профилактика и лечение

Паразитология как наука насчитывает несколько сотен лет, как область медицины тоже не менее ста, но обыватели в большинстве своем до сих пор абсолютно ничего не знаю и из всех паразитов могут с трудом назвать аскарид, и то обозвав их глистами.



На самом деле то количество паразитов, которое существует на земном шаре огромно, и способов заразится ими множество. Например, хозяева кошек и собак практически поголовно являются носителем паразитов, даже если систематически «гоняют глистов» свои питомцам, не пускают их на кровать, моют руки и т.д. Все, кто пьет сырую воду, особенно туристы, любящие «чистые» родники и те, кто купается в различных водоемах, умудряются за лето поймать по несколько видов паразитов. Если же вы ездите в экзотические страны, например, Тайланд, Вьетнам или Индию, то можете привезти вообще что-нибудь экзотическое, начиная от малярии и заканчивая глистов в лазах.



Для того, чтобы защитить всю семью, в профилактических целях можно как минимум 2 раза в год пропивать такой препарат, как Вормил и его аналоги, можно обратить внимание на народную медицину и выбрать подходящие рецепты, например, «чесночную» диету для тех, кто может провести 3-5 дней дома, прием сухой полыни и и т.д.



Используя этот источник информации вы сможете больше узнать о препаратах, позволяющих избавится от глистов.



Самые известные антигельминтные препараты это:



— пиперазин – препарат широкого спектра, который парализует глистов и они покидают организм человека естественным способом, поэтому «достать» яйца и цисты он не может, так что чаще всего является дополнением к антиглистной терапии;



— вормил- действует на глистов и личинки, убивает аскарид, остриц и власоглавов, курс 3 дня подряд по одной таблетке (в упаковке как раз 3 таблетки);



— мебендазол- универсальный препарат, применяют как при кишечных, так и кожных инвазиях, применяют в комплексной терапии.



Для детей и людей, которые не могут пить таблетки капсулы есть альтернатива – суспензии с антигельминным эффектом:



— Вортекс;



— Пирантел;



— Гельминтокс;



— Бендакс.



Естественно, заниматься самолечением, если вы подозреваете, что заразились паразитами, нельзя. Во-первых, вы должны предварительно сдать анализы, а во-вторых получить назначения врача. Особенно это касается детского лечении, так как большую часть антипаразитарных препаратов можно применять только с 10-12 лет, а для более младших деток врач подберет препарат и дозировку в зависимости от веса ребенка и аллергических реакций, а также учитывая состояние организма.