Как интернет полностью изменил понятие телевидения

Всего пару десятков лет назад наличие видеоплейера было мечтой каждого жителя нашей страны, ведь только так можно было увидеть новые фильмы или любимые старые. Всего семь лет назад DVD-плейер казался сверхтехнологией, а через пару лет стал неинтересен, ведь появились телевизоры, способные воспроизводить фильмы с флешек или через кабель HDMI, что отбросило любые носители информации в прошлое, ведь есть интернет. После чего появилось новое поколение телевизоров с встроенным Т2 и вайфай, и теперь даже спутник не очень нужен тем, кто любит смотреть телевизор, ведь теперь можно наслаждаться тв онлайн на большом плоском экране своего телевизора.



Преимуществом он-лайн телевидения является возможность смотреть любимые каналы как на смартфоне или планшете, так и на ноутбуке и телевизоре 24/7 абсолютно бесплатно. А вот недостатком является то, что настроить «родительски» контроль для разных каналов на сайте нельзя, поэтому или нужно блокировать все подобные сайты, или ваш юный хакер будет смотреть все, независимо от отметки в углу экрана.



Для того, чтобы он-лайн телевидение работало корректно, нужно:



— обновленный браузер, лучше Хром или Опера;



— обновленная версия флеш-плейера;



— достаточная скорость интернета;



— иногда VPN (если вы зашли на сайт и видите, что трансляция запрещена для вашего региона, то всего лишь нужно зайти через Оперу с включенным VPN и проблем не возникнет).



Сайт tv-only.org удобен еще и тем, что для каждого канала на нем есть подробное описание, ведь если каналы с названием «Комедия» или «Мультимания» в пояснениях не нуждаются, то что такое «Тв3» или «5 канал», зритель может и не знать. Кроме того, на сайте есть навигация по странам вещания, можно смотреть все каналы, а можно выбрать только украинские или только российские, что тоже очень удобно. Всего на сайте доступно к просмотру 194 канала, так что скучно зрителю не будет.