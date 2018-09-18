Где заказать необычные обложки для книг и документов

Хотите иметь оригинальные аксессуары, сделать необычный подарок коллеге, порадовать начальника презентом из серии Вип, в этом вам поможет такой тривиальный предмет как обложка, выполненная на заказ.



Конечно, можно пройтись по магазинам престижной канцелярии и отдать маленькое состояние за стильную обложку на документы или на ежедневник, но такая покупка не гарантирует эксклюзивности, в отличие от той, что будет изготовлена на заказ в индивидуальном дизайне.



Поэтому клиенты все чаще выбирают типографию Буланти https://oblozhki.su/, которая изготавливает различную эксклюзивную полиграфию и аксессуары, и в частности, обложки на документы, ежедневники и даже книги.



Чаще всего заказы можно разделить на:



— эксклюзивные (кожа, авторский дизайн, единичный экземпляр);



— престижные (кожа, стандартный дизайн, ограниченный выпуск);



— масс-маркет (кожзам, большие партии товара, стандартный дизайн).



Все заказы выполняются быстро, качественно и в четком соответствии с пожеланиями клиентов и их бюджетом.



Иногда клиенты заказывают обложки из картона, на которые нанесена рекламная информация, чаще всего это обложки для блокнотов и ежедневников, которые вручат гостям фирмы или участникам торгово-промышленной выставки. Плюс таких изделий в том, что такую обложку можно всегда закрыть сверху кожаной, и в то же время контакты презентовавшего ежедневник останутся с вами.



Стоимость изделий рассчитывается индивидуально и зависит от материала, дизайна, наличия декоративных элементов (тиснения, декоративных уголков и застежек), размера партии. Чем сложнее и эксклюзивнее работа, тем она дороже. Так, к самым дорогим обложкам относятся кожаные дизайнерские обложки на книги или ежедневники с серебряными уголками и декором из натуральных камней, цена такого изделия может достигать и 10 000 рублей.