Как выбрать качественную мебель

Покупка мебели – это мечта каждой хозяйки, ведь это шанс наконец то сделать все так, как ей бы хотелось. Так кажется на первом этапе, когда вы только планируете покупки, определяетесь с тем, что именно из мебели вы планируете купить и где, а вот затем начинаются поиски.



Независимо от того, пойдете вы в Икею, обычный салон мебели или престижный вип-салон, гарантии удачной покупки нет. Выбирая мебель в Твери, важно не допускать основные ошибки, которые затем приводят вас к недовольству своими приобретения.



Причин для недовольства мебелью может быть множество:



— не вписались в общий стиль;



— не угадали с размером, функциональностью или удобством;



— качество оказалось низким;



— проблема с фурнитурой;



— лишний предмет мебели.



Частая ошибка, которую допускают покупатели – это не сфотографировать ту мебель, что уже есть, особенно ее цвет. В итоге может не совпадать оттенок стола и стульев, что не влияет на функциональность, но перфекционист будет сильно недоволен. Также умудряются люди купить мебель разную по стилю, перепутав модерн, поп-арт, лофт и хайтек, что потом ощутимо бросается в глаза.



Вторая ошибка – не снять мерки с помещения и мебели. Например, частая ситуация, когда из-за того, что на стене висит кондиционер, нельзя установить какой-либо предмет мебели, и в итоге приходится или его перевешивать (дополнительные расходы) или менять всю расстановку мебели, что не всегда возможно. Иногда умудряются купить мебель, которая не влезет по габаритам или вообще лишняя.



Третья проблема – экономия на качестве, что приводит к печальным последствиям. Например, вам предложили на выбор два журнальных стола, только цена одного 3 000 рублей, а второго 10 000 рублей. Визуально они могут казаться одинаковыми, но если присмотреться, станет ясно, что у более дешевого стола нет специальной пластиковой кромки, а колеса «хлипкие», и если на этот стол кто-то обопрется всем весом, они моментально выйдут из строя.



Поэтому покупать мебель лучше у проверенных производителей с хорошей репутацией, и быть внимательными при выборе и покупке.