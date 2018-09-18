Где купить попсокет недорого и как не ошибиться с покупкой

Если у вас из рук хоть раз «летал» ваш любимый смартфон, вы точно оцените такое приспособление как попсокет, которое представляет собой плоский диск на ножке, который приклеивают к задней панели телефона или бамперу. Попсокет придумали пару лет назад и призван он обеспечит комфорт владельца смартфона в тот момент, когда он набирает сообщения или играет в игры на своем гаджете. Существует альтернатива попосокету в виде специальных колец, которые точно так е крепятся на заднюю стенку смартфона, но так как они не столь оригинальны по дизайну, как попсокеты, и их не рекламировали звезды в своем инстаграмме, то и популярность их меньше.



Купить недорогие попсокеты можно в интернет-магазинах, в приложении Джум, на сайтах-«барахолках».



Прежде чем покупать это приспособление, сначала попросите у кого-то из знакомых подержать устройство с прикрепленным апгрейдом, ведь может оказаться, что вам будет совершенно неудобно держать устройство таким образом.



Если вы все же решились на покупку, учтите, что цена «приамбаса» варьируется от 50 центов до 20 баксов, все зависит от того, где вы будите их покупать. Если на Джуме, то тут за пару баксов можно купить самые модные варианты, которые в оф-лайн магазинах и инстаграмме продают и по 15 баксов.



Выбирая попсокет обратите внимание на:



— диаметр той части, которая крепится к телефону, так как если диаметр маленький, а смартфон у вас огромный, то «ручка» может элементарно отклеится под весом смартфона;



— качество клея, так как в дешевых 50 центовых попсокетах вместо специального клея нанесены варианты двухстороннего скотча и попсокет легко отрывается;



— качество рисунка, если на нем уже есть сколы или смазанные элементы, скорее всего от тепла рук весь рисунок полиняет и облезет, и вам придется купить и новый бампер, и новый сокет.



Учтите, хороший принт на попсокете не гарантирует, что и на основание нанесен хороший клей, и это же не гарантирует высокая цена. Поэтому прежде, чем купить этот аксессуар в интернет-магазине, сначала походите и изучите ассортимент магазинов с подобным товаром, чтобы иметь возможность оценить визуально качество попсокета, а также выучить пару китайских фирм, которые делают товар наилучшего качества.