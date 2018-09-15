Болезни и лечение печени

Печень – это очень важный орган в теле человека. Он помогает работе желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что печень выполняет огромное количество важных функций. Благодаря ей из организма выводятся токсины, помогает вырабатываться жёлчи, регулирует уровень углеводов и жиров. И это далеко не все функции.



Печень один из самых крупных внутренних органов. Этот орган способен к регинирации, но при этом за ним нужно следить.



Как видно, это жизненно важный орган. Без него невозможно обойтись. Именно поэтому за ним необходимо наблюдать. И сделать это можно с помощью различных методов диагностики.



Стоит отметить, что существует большое количество заболеваний печени. Наиболее распространёнными являются гепатит и цирроз. Много болезней печени обуславливаются употреблением алкоголя. В таком случае людям необходимо употреблять медикаментозные препараты, которые выписывает лечащий доктор. Например, это могут быть гепатопротекторы. Более подробную информацию можно найти тут http://alkogolu.net/posledstviya/vosstanovlenie/gepatoprotektory.html



Стоит отметить, что медицинские препараты может выписывать пациенту только врач. Он будет исходить из состояния больного, его возраста, а также наличия сопутствующих заболеваний.



Также печень может страдать из-за стрессов. Нервы негативно влияют на весь организм человека в целом. И, конечно, печень не является исключением.



Кроме того негативно влияют на печень резкая потеря или набор веса. Печень не способна справиться с такими изменениями в организме. Поэтому часто её клетки начинают отмирать.



Для того, чтобы не болеть и не знать проблем с этим органом, человек должен следить за своим питанием и образом жизни. Также следует избавиться от всех вредных привычек. И, конечно, в случае необходимости сразу обращаться за помощью к врачу.