Где заказать создание видео ролика для рекламы

Реклама – двигатель торговли, а запоминающаяся необычная реклама, ко всему прочему это еще и узнаваемость бренда, и повышение популярности марки. Поэтому каждый, у кого есть товар или услуга, стремится ее качественно и оригинально прорекламировать.

Кто-то для этих целей делает сайт или лендинг, заказывает бигборды и ситилайты, рекламу на радио и в газетах, но есть те, кто выбирает заказ видео ролика о фирме, товаре или продукте, например, здесь https://feelmake.video/ru/2d_animation.

Видео ролик хорош те, что его можно:

— сделать вирусным;

— загрузить на ютуб, соцсети, сайт компании или продающий лендинг;

— использовать для повышения узнаваемости марки.

Кроме того, если подобрать удачный сюжет и популярных личностей, например, резидентов КамедиКлаб или КамедиВумен, то успех обеспечен и ролик запомнят, и уже от вас зависит, запомнят ли товар.

Как вариант, обращаясь в студию FeelMake, вы можете заказать видео ролик под ключ, но тогда вы должны четко обозначить желаемый результат.

Качество ролика может зависеть от сценария и бюджета, а также того, для каких целей его снимают. Например, если это имиджевый ролик, то качество видео должно быть максимальным, и лучше, если снято будет с разных ракурсов, в том числе и с квадрокоптера. Если это ролик для интернета, информирующий об акции или показывающий сюжет игры, качество должно быть хорошим, но не самым высоким (на этом можно экономить).

Если видео – реклама бьюти студии, салона ювелирных украшений или автосалона, то оно приравнивается к имиджевому видео, а значит должно быть качественным.

Студия выполняет любые пожелания клиентов, например, корпоративные логотипы, необычные персонажи для рекламных материалов и музыкальных роликов, мультфильмов, 2D-графика для игр и т.д. Все это возможно воплотить качественно и в сжатые сроки