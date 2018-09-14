Где заказать решетки на окна

Забота о безопасности жилища или офиса обычно ложится на плечи хозяев. Кто-то выбирает сигнализацию, надежные двери и окна, кто-то решетки. Идеального решения не существует, но если помещение, которое вы хотите оградить от проникновения находится на первом, втором или последнем этаже здания, то наличие решеток – обязательно.

Заказать решетки нужного вида и размера можно на сайте http://www.sab.kh.ua/rewotka.html, где представлен широкий ассортимент на любой уровень дохода, разбег цен от 450 до 1000 грн за метр квадратный.

Выбирая решетку, нужно определится:

— из какого профиля (круглого или квадратного) вы хотите решетку;

— определится с бюджетом;

— стационарные, распашные, раздвижные или съемные решетки вам нужны (стационарные дешевле, но их часто не разрешают ставить из-за норм пожарной безопасности);

— нужно ли дополнительное покрытие (покраска, гальваника);

— обычные фабричные решетки или художественная ковка.

Вид профиля влияет на цену и прочность решеток. Поэтому если хотите эстетичную и прочную решетку, то выбирайте круглый профиль.

Перед покупкой нужно заранее определить сумму, в которую вы должны уложится, и оформляя заказ вы должны уточнить, что эта сумма включает доставку и установку решеток.

Самые надежные решетки это стационарные, но их нельзя ставить на все окна, но вот на торцевые «глухие» это идеальный выбор. Если же решетки предназначены для офиса, школы или детского сада, то это должны быть распашные решетки, чтобы не мешать эвакуации при пожаре или другой экстремальной ситуации. Съемные решетки несут исключительно декоративную функцию, поэтому если вы выбираете решетку с точки зрения безопасности, этот вариант стоит исключить.

Если вы хотите, чтобы решетки «прожили» дольше, то стоит рассмотреть вариант их покрытия для защиты от коррозии, например, покраска или гальваническое покрытие. Это повысит их стоимость, но в долгосрочном периоде такое вложение окупается.

Выбирая между стандартной фабричной решеткой или художественной кованной, все упирается в цену, ведь с точки зрения функциональности они одинаковые, а вот за эстетику придется заплатить.

Если вы учтете все эти пункты, то ваше приобретение будет максимально эффективным и функциональным.