Где найти инженера для планирования коммуникаций здания

Начиная строительство, реконструкцию или перепланировку здания, или квартиры, большинство допускают роковую ошибку – решают обойтись без консультации с инженером. Это приводит к проблемам с коммуникациями, особенно если выполняется реконструкция или перепланировка.

Обычно происходит повреждения:

— электропроводки;

— несущих опор или стен;

— водопровода;

— канализации;

— отопления;

— вентиляции.

Поэтому прежде чем что-либо предпринимать, нужно проконсультироваться с инженером, ведь перепланировки и перестройки могли быть и до вас, и ко всему прочему еще и не узаконенные, а значит их может не быть на плане.

Также привлечение инженера может помочь и при планировке альтернативных источников энергии, например, вы хотите установить солнечные панели на крыше, и в этом случае нужно рассчитать дополнительную нагрузку на несущие опоры.

При планировании «с нуля» также лучше привлечь профи, а не идти на поводу у обещаний прораба «сделать как обычно».

Узнать о том, что может предложить вам профессиональный инженер, и в чем его преимущества, вам поможет ссылка.

Главная ценность такой консультации, что специалист подберет вам не просто стандартное решение для отопления или водопровода, а предложит несколько вариантов. Например, если вы строите частный дом и не хотите, чтобы замерзали подъездные дорожки, то можно спланировать теплый тротуар, как в Исландии, но для этого нужно запитать трубы с горячей водой к котлу или отоплению, и для этого тоже нужен инженер.

Если вы хотите выполнить перестройку верхнего этажа дома и реконструкцию крыши, то инженер сможет предложить для вас вариант мансарды, подобрать оптимальный каркас и проследить, чтобы не повредили коммуникации.

Поэтому привлечение инженера в качестве консультанта – это страховка от возможных дорогостоящих ошибок.