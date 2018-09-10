Где арендовать пространство-трансформер

Выбирая пространство для вечеринки, арт-проекта или ивента, каждый организатор ищет помещение, которое бы идеально подошло под задачи мероприятия, и практически всегда попадает в тупик, так как идеальных вариантов не существует.

То район города не тот, то освещение в помещении не то, то слишком высокие потолки, и таких «не то» и «не так» может быть несколько десятков, особенно если планируется арт-мероприятие, а затем афтерпати, ведь у этих мероприятий разные цели, а значит и требования к локации тоже разные.

Именно для таких патовых ситуаций была придумана сеть лофтов#soulfulloft – это сеть локаций-трансформеров, так как стиль лофт с легкостью может перетекать из одного стиля в другой, достаточно только зонировать помещение, а за счет мебели и освещения можно разительно изменить помещение, придав ему нужный стиль.

Подробнее можно узнать на их сайте http://sfloft.ru, в частности, забронировать дату, изучить, что из мебели и оборудования здесь есть, а что нужно привезти свое.

В принципе, на 110 метрах квадратных уместился полностью укомплектованный бар, звуковое оборудование, примерочная и помещение для кейтеринга, кондиционеры, вай-фай и другие необходимые атрибуты современного лофта.

Из мебели в аренду входят столы, стулья, посуда, сцена, проектор и экран, колонки и пульт для диджея.

Сдается это помещение под:

— тренинги;

— детские праздники;

— дни рождения;

— корпоративы;

— свадьбы;

— вечеринки.

Обслуживающий персонал вам придется нанимать самим или договариваться с кейтеринговой фирмой, у которой обычно есть свой персонал или вам порекомендуют надежную фирму.

К преимуществам помещения- трансформера можно отнести удобное месторасположение, большую площадь и 3 года успешной работы по организации мероприятий под ключ.

Прежде, чем вы арендуете лофт, требуется учесть несколько пунктов:

— количество гостей или участников ( число зарегистрировавшихся или приглашенных + 5 мест), так как всегда происходят форс-мажоры в виде гостей или участников с детьми или теми, кто не зарегистрировался, но пришел;

— программа мероприятия (от этого зависит схема расстановки мебели и рассадки гостей или участников);

— тайминг или временной план, чтобы согласовать мероприятие с кейтеринговой службой.

Учтя эти факторы вы организуете любое супер-мероприятие в лофте.