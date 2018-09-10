Где купить упаковочные решения для стекла

Упаковочные решения для стекол: как выбрать
Независимо от того, производите вы только стеклотару или продукцию, которая упаковывается в стеклотару, рано или поздно вы придете к тому, что на предприятии целесообразно установить оборудование для упаковки стеклотары, ведь это экономически выгодно, плюс позволяет экономить время.
Для того, чтобы приобрести действительно качественное упаковочное решение для стеклотары необходимо:
— покупать оборудование у известного бренда, специализирующегося именно на таком оборудовании;
— выбрать полностью автоматизированное оборудование;
— приобрести оборудование с запасом производственной мощности, чтобы не пришлось в скором времени докупать более мощный вариант;
— выбрать многофункциональное оборудование, которое включает в себя стреппинг оборудование, оборудование для упаковки в термоусадочную пленку и паллетообмоточники, таким образом решается вопрос с упаковкой разных видов тары;
— оборудование должно легко монтироваться в непрерывную производственную линию или конвейер;
— оборудование должно отвечать всем техническим нормам и требованиям, быть безопасным и долговечным.
Ассортимент такого оборудования смотрите тут, а если есть пожелания к особой комплектации, то такое оборудование может быть изготовлено по заказу.
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Выбирая ОМС системс в качестве поставщика оборудования, покупатель получает:
— качественное оборудование с гарантией от производителя;
— сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание;
— возможность модификации стандартного оборудования под потребности предприятия.
Кроме того, ОМС системс производит:
— оборудование стрейч худ;
— горизонтальное упаковочное оборудование;
— упаковочный инструмент;
— упаковочную ленту;
— отраслевые решения (ящики, керамика, бытовая техника, бумага, стекло и т.д.);
— выполняет маркировку товара.
Таким образом компания предлагает комплексный подход к решению вопроса упаковки любого вида продукции в кратчайшие сроки.