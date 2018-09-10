Где купить упаковочные решения для стекла

Упаковочные решения для стекол: как выбрать

Независимо от того, производите вы только стеклотару или продукцию, которая упаковывается в стеклотару, рано или поздно вы придете к тому, что на предприятии целесообразно установить оборудование для упаковки стеклотары, ведь это экономически выгодно, плюс позволяет экономить время.

Для того, чтобы приобрести действительно качественное упаковочное решение для стеклотары необходимо:

— покупать оборудование у известного бренда, специализирующегося именно на таком оборудовании;



— выбрать полностью автоматизированное оборудование;



— приобрести оборудование с запасом производственной мощности, чтобы не пришлось в скором времени докупать более мощный вариант;



— выбрать многофункциональное оборудование, которое включает в себя стреппинг оборудование, оборудование для упаковки в термоусадочную пленку и паллетообмоточники, таким образом решается вопрос с упаковкой разных видов тары;



— оборудование должно легко монтироваться в непрерывную производственную линию или конвейер;



— оборудование должно отвечать всем техническим нормам и требованиям, быть безопасным и долговечным.



Ассортимент такого оборудования смотрите тут, а если есть пожелания к особой комплектации, то такое оборудование может быть изготовлено по заказу.

Почему стоит покупать оборудование у ОМС системс https://omssystems.ru/

Выбирая ОМС системс в качестве поставщика оборудования, покупатель получает:



— качественное оборудование с гарантией от производителя;



— сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание;



— возможность модификации стандартного оборудования под потребности предприятия.



Кроме того, ОМС системс производит:



— оборудование стрейч худ;



— горизонтальное упаковочное оборудование;



— упаковочный инструмент;



— упаковочную ленту;



— отраслевые решения (ящики, керамика, бытовая техника, бумага, стекло и т.д.);



— выполняет маркировку товара.



Таким образом компания предлагает комплексный подход к решению вопроса упаковки любого вида продукции в кратчайшие сроки.