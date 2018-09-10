:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Где купить упаковочные решения для стекла

Новости партнеров от 10.09.2018

Упаковочные решения для стекол: как выбрать

Независимо от того, производите вы только стеклотару или продукцию, которая упаковывается в стеклотару, рано или поздно вы придете к тому, что на предприятии целесообразно установить оборудование для упаковки стеклотары, ведь это экономически выгодно, плюс позволяет экономить время.

Для того, чтобы приобрести действительно качественное упаковочное решение для стеклотары необходимо:

— покупать оборудование у известного бренда, специализирующегося именно на таком оборудовании;

— выбрать полностью автоматизированное оборудование;

— приобрести оборудование с запасом производственной мощности, чтобы не пришлось в скором времени докупать более мощный вариант;

— выбрать многофункциональное оборудование, которое включает в себя стреппинг оборудование, оборудование для упаковки в термоусадочную пленку и паллетообмоточники, таким образом решается вопрос с упаковкой разных видов тары;

— оборудование должно легко монтироваться в непрерывную производственную линию или конвейер;

— оборудование должно отвечать всем техническим нормам и требованиям, быть безопасным и долговечным.

Ассортимент такого оборудования смотрите тут, а если есть пожелания к особой комплектации, то такое оборудование может быть изготовлено по заказу.

Почему стоит покупать оборудование у ОМС системс https://omssystems.ru/

Выбирая ОМС системс в качестве поставщика оборудования, покупатель получает:

— качественное оборудование с гарантией от производителя;

— сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание;

— возможность модификации стандартного оборудования под потребности предприятия.

Кроме того, ОМС системс производит:

— оборудование стрейч худ;

— горизонтальное упаковочное оборудование;

— упаковочный инструмент;

— упаковочную ленту;

— отраслевые решения (ящики, керамика, бытовая техника, бумага, стекло и т.д.);

— выполняет маркировку товара.

Таким образом компания предлагает комплексный подход к решению вопроса упаковки любого вида продукции в кратчайшие сроки.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально