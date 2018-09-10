Где заказать оригинальные фотообои

Многие считают фотообои пережитком прошлого, ведь чаще всего на ум приходят обои с нечетким рисунком какого-нибудь леса или цветов, но не современные произведения дизайнерского искусства.

При этом современные фотообои могут маскироваться под драпировку или ткань, нишу или камин, выглядеть как кирпичная кладка в стиле лофт или портал в другой мир. Для того, чтобы получить идеальный результат, производитель использует высококачественную широкоформатную печать, 3Д печать, разные текстуры и принты, благодаря чему удается получить разные эффекты.

Такие фотообои используют для визуального расширения пространства, зонирования, необычного оформления интерьера или его обновления без особых затрат. Конечно, если вы хотите получить эксклюзивные фотообои 3д для стен каталог, то вам придется их заказывать и ждать примерно 7 рабочих дней. Зато вы можете оговорить материал, на которых они будут напечатаны, в частности, если у вас идет ремонт, то имеет смысл выбрать основу для обоев под покраску, что позволить дизайнеру буквально дорисовать по верх обоев дополнительные детали, использовать остатки обоев для изготовления аксессуаров, например, панно, коллажей, декупажа и прочих элементов. Кроме того, такие обои можно и вовсе закрасить в будущем, и именно поэтому такие фотообои часто заказывают в офис, фотостудии, детские комнаты.

Прежде чем заказывать фотообои, учтите:

— солнечная или нет комната, ведь от того зависит требования к стойкости изображения на обоях и их цветовая гамма. Например, в солнечную комнату можно выбирать обои любых цветов, а вот печатать их луче на материале, похожем на холст, именно это обеспечит стойкость изображения.

— размер комнаты, ведь чем меньше помещение, тем светлее должны быть обои (или рисунок должен продлевать перспективу);

— для каких целей будет использоваться помещение;

— другие аспекты.

Только учтя эти факторы, вы закажете обои, которые не только выполнят свои функции, но и будут радовать вас долгое время.