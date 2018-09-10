Где заказать экспертную оценку

Покупая или продавая недвижимость, вводя в эксплуатацию новострой, оценивая основные фонды или движимое имущество, в большинстве этих случаев мы обращаемся в компании, специалисты которых могут провести экспертную оценку и выдать заключение, которое будет иметь законную силу.

Оценка эксперта, в отличие от того же БТИ или государственного специалиста, опирается на закон, рыночную стоимость и тенденции, знания и опыт эксперта, а также является независимой, т.е. наиболее точной.

Экспертная оценка нужна, если:

— вы хотите оценить свое имущество при внесении его в качестве пая в ООО;

-нужно оценить имущество перед процедурой банкротства;

— вы вынуждены продать автомобиль или недвижимость для того, чтобы рассчитаться с долгами (судебное решение);

— вы покупаете участок под застройку;

— вам нужно узаконить постройку;

— вам нужно ввести в эксплуатацию новостройку.

В этом или другом случае вам может помочь «Единая Оценочная Компания», которая выполняет как оценку, так и экспертизу, а также оказывает юридические услуги физическим и юридическим лицам.

Стоимость оценки начинается от 500 рублей (оборудование) и превышать 9000 рублей (коммерческая недвижимость). Оценка выполняется в соответствии с законом «Об оценочной деятельности в РФ» и в некоторых случаях является обязательной:

— сделки с госимуществом;

— ипотека;

— банкротство;

— национализация имущества или предприятия;

— брачный контракт;

— внесения имущества в уставной капитал;

— другие случаи.

Экспертиза выполняется по желанию заказчика в ситуациях, когда имеют мест быть сомнения в результатах экспертизы, проводимой ранее или если до этого она никогда не проводилась. Обязательным условием для проведения независимой экспертизы является лицензия на такой вид деятельности и заверенный документ, который выдается по результатам экспертизы и имеет юридический вес.

Единая Оценочная Компания имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на проведение оценок и экспертиз, а сотрудники обладают необходимыми знаниями и квалификацией.