Где найти слесаря для вскрытия замка

Если вам приходилось хоть раз ломать замок или забывать ключи в машине, то вы знаете всю прелесть ситуации, особенно если машина арендная, а квартира на 14 этаже 20ти этажного дома. В такой ситуации найти мастера, который сможет быстро и качественно решить проблему, становится очень актуальным.

Одной из компаний, чьи специалисты оказывают подобные услуги, является Замк Профи https://zamok-profi.kiev.ua/.

Сотрудники компании помогут вам, если:

— возникла необходимость вскрыть сейф, автомобиль или дверь;

— разблокировать замок зажигания;

— отключить автосигнализацию;

— вскрыть кодовый замок;

— отремонтировать двери;

— взломать замок;

— заменить или отремонтировать замок.

Какую бы услугу вам не оказывали сотрудники компании, они постараются выполнить ее с минимальными повреждениями для замка, а также сделать все возможное, чтобы после аварийного вскрытия замки функционировали. Если же проводился ремонт, установка или замена замка, то на работу и сам замок будет предоставлена гарантия.

Кроме этого, мастера могут проконсультировать при выборе двери или замков, установив затем ваше приобретение. Это очень популярная услуга, так как на сегодняшний день рынок переполнен низкопробными замками кустарного китайского производства, входными дверями низкого качества, которые только визуально имитируют дорогие качественные двери, но проблемы с ними начнутся через несколько дней после установки.

Если было выполнено аварийное вскрытие замков, то мастер сделает все, чтобы сохранить замки в рабочем состоянии, в случае если это невозможно, произведет ремонт или его замену, на ваш выбор. Средняя стоимость услуги составит 350 грн., но в эту цену не входит замена замка.