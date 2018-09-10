Где заказать дейтелинг для вашего автомобиля

Казалось бы, что может быть привычнее, чем уход за своим автомобилем? Каждый автолюбитель с завидным постоянством моет свой автомобиль, ездит на СТО, «переобувает» его по сезону при посещении мойки заказывает полировку. Но современный сервис не стоит на месте, и если вы ограничиваете уход за своим автомобилем только мойкой и СТО, то это можно приравнять к тому что вы пользуетесь стареньким телефоном Нокиа вместо многофункционального смартфона.

Если вы посетите сервисный цент АртКар http://art-car.pro/, то перед вами откроется целый мир ухода за своим «железным конем»:

Дейтелинг:

— полировка кузова, фар и стекол;

— тонирование стекол;

— винилография;

— чистка салона, устранение запахов, ремонт чехлов или пошив новых;

— антигрвийная защита;

— брендирование.

В принципе, услуга дейтелинга это такое себе СПА для автомобиля, позволяющее вернуть автомобилю презентабельный внешний вид. Часто за этой услугой обращаются перед продажей автомобиля, чтобы произвести благоприятное впечатление на покупателя.

Оклейка пленкой кузова автомобиля помогает максимально защитить лакокрасочное покрытие, поэтому его выполняют как сразу после покупки, так и после плановой покраски. Защищает пленка и от коррозии, так как служит дополнительным барьером для влаги.

Полировка кузова выполняется специальной абразивной пастой, использование которой позволяет убрать мелкие царапины на покрытии, а использование специального автомобильного воска в качестве финишного защитного слоя обеспечивает не только отличный внешний вид автомобиля, но и дополнительную защиту лакокрасочного покрытия.

Дополнительные услуги (химчистка салона, полировка стекол, защита салона, ремонт стекол).

Услуга дейтелинга позволяет существенно экономить на уходе за автомобилем, так как стоимость услуг «по одиночке» гораздо выше, чем в комплексе (примерно на 15-20%), и крое того, уход за кузовом сегодня это уменьшение вероятности появления коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия, что обычно обходится достаточно дорого автолюбителям.