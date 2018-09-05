Качественные кофемашины и аппараты для сахарной ваты по доступной цене с гарантией

Качественная кофемашина – выгодно и эффективно

Первые шаги в ресторанном бизнесе сегодня помогают сделать компании, производители современной техники для общепита. Недорогой аппарат для сахарной ваты с вертикальной подачей может легко принести первую прибыль, которая станет первоначальным капиталом для аренды кафе или строительства небольшой столовой. В каталогах производителей масса небольшого, производительного и рентабельного оборудования. С его помощью можно делать оригинальные охладительные напитки, мягкое мороженое, различные десерты. Окупается техника за несколько месяцев. Его стоимость невелика, но и более серьезное оборудование имеет короткие сроки окупаемости.

Рентабельность как одна из причин популярности кофемашин

Кофе – напиток, любимый миллионами, но крепкий эспрессо или американо это не те продукты, которые потребляются человеком десятком чашек в день. Производители выпускают профессиональные модели, рассчитанные на производство 10-20 чашек кофе в день. Эта техника подходит для небольшого кафе. Можно купить качественную кофемашину для ресторана, рассчитанную всего на 50-60 чашек в день. При этом стоимость оборудования может превышать несколько тысяч евро. Оправдана ли такая цена?

Профессиональные кофемашины рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации. Все комплектующие имеют повышенный ресурс. Несмотря на высокую стоимость оборудование окупается в течение 1-1,5 лет, что делает использование техники рентабельным. Грамотно подобранная кофемашина отличается минимальными затратами на обслуживание, что так же положительно сказывается на увеличение прибыли заведения.

Где купить качественную кофемашину

Рассуждать о рентабельности техники можно только в случае приобретения надежного профессионального оборудования. Владельцы заведений могут купить качественную кофемашину для ресторана не выходя из своего кабинета. В специализированных интернет-магазинах предлагается техника популярных мировых брендов с безупречной репутацией. Оборудование отличается следующими преимуществами:

функциональность;

высокая производительность;

стильный дизайн;

продуманная эргономика;

информативная система управления;

высокая рентабельность;

простое обслуживание.

Преимуществом покупки в режиме онлайн является удобная форма оплаты, возможность сравнения разных моделей, широкий ассортимент и оперативная доставка. Все это сложно переоценить при комплектации статусного ресторана профессиональной техникой.