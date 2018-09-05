Для чего нужна сетка-рабицы



Сетка рабица очень популярна в различных областях жизнедеятельности человека. Ее успешно используют как в строительстве, так и в быту. В компании ТОО Темiр Каркас вы сможете приобрести сетку рабицу по приемлемой стоимости. Зайдите на сайт в удобное для вас время и ознакомьтесь с продукцией, которую здесь предлагают, а также услугами. Вы сможете созвониться со специалистами, чтобы проконсультироваться по возникшим вопросам.





Сетку рабицу используют для сооружения ограждений, а также для создания ландшафтного дизайна и укрепления дорожного полотна. В список следует добавить армирование строительных конструкций. Разработано и выпускается несколько видов материала, которые различны в зависимости от формы ячеек, ромбические или квадратные, а также могут различаться по материалу проволоки. Это может быть углеродистая сталь или высоколегированный металл. А еще — металлические сплавы или цветные металлы.



Кроме того, сетка-рабица может различаться и в зависимости от типа покрытия — без него или с полимерным цветным покрытием, а может быть, из оцинкованной проволоки.



В зависимости от плотности материала и толщины сердечника, рабицу применяют в той или иной области. Сетка, которая отличается стойкость к агрессивным воздействиям со стороны внешней среды, производится для того, чтобы ее использовали при строительстве внешних сооружений. Что касается материала без покрытия, то он применяется внутри конструкций. Востребовано использование рабицы при возведении ограждений. Желая добиться долговечности сооружения, сохранения эстетичного внешнего вида, следует выбирать оцинкованную сетку рабицу.





Оцинкованная рабица отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и надежностью, а также долговечностью. Подобный материал может противостоять ветру и ультрафиолетовому излучению, а также различным осадкам.