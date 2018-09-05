Почему лён – это лучший выбор для изготовления одежды и домашнего текстиля

Натуральная ткань, которая бывает очень разной текстуры и расцветки, в которой тепло в прохладное время и прохладно в жару – это все лён.
Чаще всего из льняных тканей шьют портьеры, постельное белье, скатерти и салфетки. Во-первых, эта ткань действительно смотрится очень уютно, а во-вторых может вписаться в любую обстановку, позволяя создавать интерьер как в стиле прованс, так и в более классическом стиле.
Одними из лучших производителей изделий из льна всегда считались белорусы, и многие ностальгируют за советскими временами вспоминая льняное постельное белье и другой текстиль, которые производили фабрики Белоруси. На сегодняшний день купить белорусский лён можно в интернет-магазинах, например в https://lnyanoye.ru или на сайтах производителей, таких как фабрика Блакит и другие.
Изделия из 100% льна это стильно, дорого и красиво. Ткань, изготовленная из льняных волокон, обладает антибактериальными и гигроскопичными свойствами, легко принимает нужную форму, при этом она прочная и износостойкая. Важным свойством, из-за которого из льна так любят шить шторы и скатерти, является то, что ткань очень неохотно отдает свой цвет, т.е. не выгорает и не линяет длительное время. А вот ее антибактериальные свойства и способность впитывать влагу сделали эту ткань незаменимым материалом для изготовления пастельного белья и летней одежды.
Кроме того, изделия из льна экологичны, что добавляет им популярности среди тех, кто заботится об окружающей среде и своем здоровье.
В интернет-магазине https://lnyanoye.ru можно купить:
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