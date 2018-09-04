Металлопрокат в компании СпецСтальТрейд – качественно, надежно и экономно

Выбирать поставщика стали – задача ответственная. В этой сфере всегда велик риск связаться с некомпетентным или недобросовестным поставщиком продукта, либо приобрести «кота в мешке». Рынок металлопроката Украины богат всевозможными предложениями, не все из которых заслуживают доверия. Однако, на кого точно можно положиться, чтобы не растеряться среди всего этого многообразия – это компания СпецСтальТрейд. Прочитать о продукции, реализуемой торговым домом СпецСтальТрейд вы можете здесь: https://sst-td.com.

Компания заинтересована в плотном, долгосрочном и взаимовыгодом сотрудничестве как с частными клиентами, так и с крупными предприятиями. Торговый дом СпецСтальТрейд реализует продукцию от ведущих поставщиков металлопроката из Европы, Азии, СНГ и Украины, отбирая для продажи только товар, прошедший многократную проверку на качество и получивший соответствующие сертификаты. Однако после получения товара, сталь в ССТ всегда перепроверяется на профильном оборудовании, так как компания всегда ответственна за то, что она продает.

Преимущества сотрудничества со СпецСтальТрейд

За годы существования на украинском рынке, торговый дом СпецСтальТрейд стал синонимом качества металлопродукции, реализуемой как оптом, так и в розницу по доступным, компромиссным ценам. Тонкое понимание потребностей клиента и богатый опыт работы в своей сфере; непрерывный мониторинг новейших тенденций в производстве и реализации металлопроката, ориентирование на лучший опыт зарубежных компаний и успешная интеграция собственных наработок – все это позволяет компании ССТ предоставлять клиенту лучшие решения в сфере приобретения металлопродукции:

Широкий ассортимент товара.

Высокое качество металлопроката.

Внимательное отношение к требованиям и ожиданиям клиента.

Индивидуальный подход к каждому заказчику.

Простые и выгодные условия приобретения металлопроката.

Полный спектр сопутствующих услуг, в том числе – доставка собственным автомобилем.

Конкурентные цены на продукцию.

Возможность заказа металлопродукции онлайн, что существенно экономит ваше время.

Выгодные гарантии на металлопрокат.

При заказе металлопроката в СпецСтальТрейд возможна как доставка, так и самовывоз. Вы получаете возможность лично убедиться в качестве металлопроката перед тем, как его приобретать. Звоните и заказывайте достойный металлопрокат уже сегодня.