Как начать стартап практически без стартового капитала

Для начинающего предпринимателя или страртапера основным препятствием на пути к успеху является стартовый капитал, а вернее его отсутствие. Решить эту проблему можно несколькими способами, а именно:

— кредит;

— заработать/накопить;

— найти партнера или инвестора;

— начать бизнес с идеи, для осуществления которой не нужны особые деньги.

Если первые три способа это понятно, невыгодно или долго, то вариант открыть бизнес с минимальными вложениями идеи, является для многих еще тем ребусом.

Что же такое бизнес без вложений и какие варианты для начинающих существуют.

Начнем с того, что есть такой вид заработка, как дропшиппинг, или торговля тем, чего у тебя нет, но можно очень быстро заказать. Чаще всего дропшиппинг используют при торговле китайскими «сокровищами», для чего находится один или несколько поставщиков, копируются фото из их каталога или с сайта, создается магазин в фейсбуке и инстаграмме, где указывается, что товар реализуется по предоплате и срок доставки 3-4 недели. Цены, естественно, минимум на 30-50% выше, чем у поставщика. Затем продавец получает деньги и заказывает товар у китайского поставщика, оплачивая товар из тех денег, что ему уже заплатили.

Второй вариант – барахолка или торговля через интернет-сайты, где можно продать любой б\у товар. Многие барахольщики начинают с расхламления квартиры и антресолей, затем начинают покупать секонд-хенд или товары на блошином рынке, а в будущем или продолжают этим заниматься, открыв свой интернет-магазин, или накопив сумму, начинают другой бизнес.

Третий вариант – это монетизировать свои хобби и навыки, а именно, начать обучать, проводить мастер-классы, записывать видео уроки или другие варианты. Например, если вы хорошо знаете математику или химию, то можно стать фрилансером и обучать дистанционно по скайпу, или зарегистрироваться на специальных сайтах и писать работы для студентов и школьников.

Четвертый вариант – начать получать доход от прохождения голосований и опросов, маркетинговых исследований и работы тайным покупателем. Это то, что может принести столь ощутимый дополнительный доход, что накопить стартовый капитал для бизнеса проблемой не будет.