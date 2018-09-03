Как научить ребенка или взрослого легко рифмовать

Одно из умений, которому завидуют люди разных возрастов – это умение писать стихи или облекать свои тексты в стихотворную форму. Объяснение в любви, поздравление к празднику, юмористический номер – все приобретает более эффектный вид, если подано в виде стихов. С одной стороны, вроде бы ничего ложного в том, чтобы срифмовать слова нет, но с другой стороны, если нужно написать осмысленно несколько четверостиший и не повториться с рифмой, у большинства начинается тупик.

Научится красиво рифмовать можно в любом возрасте, что является еще и прекрасной тренировкой для ума и памяти, но лучше начинать с детства. Это позволит расширить словарный запас, сделает речь вашего ребенка более правильной, и позволит легче запоминать стихотворения из школьной программы.

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Здесь есть и рабочие тетради, и методические пособия, и развивающие методики, которые пригодятся педагогам как школьных, так и дошкольных заведений. Даже педагоги детских музыкальных школ используют их в работе с «подготовишками», ведь дети в возрасте 5-6 лет наиболее восприимчивы к игровой форме обучения, и именно занятия музыкой и рифмой помогают им быстрее развиваться и выучить все необходимые материалы.

Любые занятия по развитию навыка рифмования должны сопровождаться чтением классической литературы, сказок и стихов мировых классиков. Классическая литература развивает словарный запас и позволит ученику избежать банальностей, например, «раки-маки» или «радость –гадость». Сказки, особенно написанные в стихотворной форме, например, произведения Пушкина, развивают образность мышления и позволяют развивать навык выражения своих мыслей в стихотворной форме. Чтение сонетов Шекспира или Байрона позволяет расширить восприятие стиха как литературной формы и научится писать стихотворные формы в разных стилях.

Выполняя простые упражнения, начиная с подберите 20 синонимов к слову любовь, затем подберите рифму к каждому из них, и заканчивая написанием стишков-пирожков с использованием рифмы (где ее обычно нет, и вписать ее сложно) на заданную тему, вы и ваши дети быстро освоите навык рифмования всего и вся.