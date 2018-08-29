Здесь очень уютно — загляните в УкуБар



Для празднования ярких событий, когда много гостей и пир горой, мы выбираем роскошные рестораны, где можно разместить множество гостей. В обычный день после работы или в выходные, можно уютно и комфортно провести время в кафе в Москве С первой минуты посещения заведения приятно радует то, что здесь очень уютно. Приятная обстановка, душевная атмосфера, вечер здесь пролетает быстро и незаметно. Если вы решили устроить для своей девушки романтическое свидание, то подобное место будет хорошим выбором.





Недорогой и уютный бар-ресторане на Покровке поражает выбором яств на любой вкус. Здесь вы сможете отведать горячие блюда, среди которых бургеры с различной начинкой, стейки и оригинальные блюда из оленины. Вы можете заказать вкусные закуски, паштеты и жюльены, креветки в темпуре.





Меню небольшое, но очень интересное. Здесь можно отведать блюда американской, а также русской и европейской кухни. Демократичные цены и отменный вкус порадует каждого и не оставит равнодушными. В приоритете здесь винные закуски и бургеры. Для компании друзей отличное место, чтобы встретиться и отдохнуть.





Интерьер весьма строгий и лаконичный. Здесь использован синий и серый цвета, а также старинный кирпич и музыкальные инструменты. Все это создает оригинальную атмосферу и располагает к приятному отдыху.

Уютное кафе в центре придется по вкусу всем без исключения. Здесь приятно проведут время влюбленные пары и получат удовольствие от общения компания друзей, коллеги по работе, собравшиеся после тяжелого рабочего дня, чтобы отдохнуть и расслабиться. Здесь можно отлично провести день рождения или просто провести хороший вечер, слушая музыку и наслаждаясь приятным оформлением заведения. В любую погоду, даже когда дождь, можно укрыться здесь и понастальгировать, отдохнуть и расслабиться.