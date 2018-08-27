Какой тариф выбрать у МТС

Все, кто пользуется мобильной связью, знают о том, что тарифы мобильных операторов делятся на контрактные (когда у вас заключен договор с оператором и счет за услуги приходит в конце месяца) и предоплаченные (вы вносите фиксированную оплату согласно тарифу, в начале каждого месяца).

Две трети существующих абонентов компании МТС предпочитают пользоваться предоплаченными тарифами, так как есть возможность выбрать необходимую комбинацию возможностей за фиксированную стоимость. Например, бесплатные звонки внутри сети, определённое количество Гб мобильного интернета, определенное число бесплатных смс и т.д.

Одним из популярных предоплаченных тарифов является редэнерджи 2018, который включает в себя:

1. отсутствие абонплаты;

2.поминутную тарификацию:

— в домашнем регионе внутри сети и на городские номера 1,6 руб/мин;

— на всех операторов России 8 руб/мин;

— звонки по СНГ (международные вызовы) 35 руб\мин;

— звонки по Европе (международные вызовы) 49 руб\мин;

— другие страны (международные вызовы) 70 руб\мин.

3. входящие звонки бесплатные;

4. СМС:

— внутри сети 1,9 руб\шт;

— другие операторы 3,8 руб\шт;

— международные номера 5,25 руб\шт.

5.ММС на любые номера 9,9 руб\шт.

6.Интернет: 9.9 рублей за 1Мб трафика.

7.Звонки на спутниковые телефоны 290 руб\мин.

Этот пакет можно расширить, подключив услугу «Пакет SMS Smart» и «СуперБИТSmart» с абонплатой 12 руб./день и ежедневными бесплатными 3 Мб.

Для того, чтобы перейти на Ред Энерджи 2018:

— зайдите в любой филиал МТС в вашем городе и попросите перевести вас на этот тариф;

— звоните на короткий номер 0890 и оставьте заявку на смену тарифа (обычно это занимает несколько минут);

— воспользуйтесь приложением «Мой МТС» или личным кабинетом на сайте, где вы можете с легкостью выбрать опцию «смена тарифа» и выбрать Ред Энерджи2018, переход абсолютно бесплатный.