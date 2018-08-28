Где купить медицинские расходные материалы оптом

Независимо от того, у вас своя клиника или вы отвечаете за закупки для небольшого стоматологического кабинета, у вас ветеринарная клиника или вы ведете частную практику и вам нужны медицинские расходные материалы, то приобретать их в аптеке или медтехнике совершенно не выгодно, ведь там розничные цены.
Для того, чтобы купить их оптом, необходимо найти проверенных поставщиков или обратиться в ФармКомпани.
Сайт компании выполнен как интернет магазин, где вы можете приобрести по оптовым ценам:
— бахилы в капсулах и пакетах;
— медицинские перчатки;
— шприцы;
— бинты, марлю, вату;
— гигиенические принадлежности – памперсы, пеленки, клеенки;
— термометры;
— иглы, катетеры и инфузионные системы;
— хирургические инструменты: скальпели и лезвия;
— разнообразные медицинские емкости: контейнеры и баночки для сбора биожидкостей, стаканчики;
— гели для ультразвукового исследования и ЭКГ;
— шпатели;
— и прочие расходные материалы для проведения медицинских процедур.
Компания ФармКомпани работает на рынке с 2010 года и реализует только сертифицированную высококачественную продукцию российских и иностранных брендов. На всю продукцию действует гарантия, есть необходимые разрешения и маркировка.
На сайте компании есть подробный прайс-лист www.farmkompani.ru для медицинских учреждений, и отдельный – для салонов красоты.
Минимальная сумма заказа для постоянных клиентов составляет 5000 рублей, для новых – 10 000 рублей. Для клиентов, которые оформляют крупный опт, есть дополнительные скидки от цены в прайсе. Кроме того, каждый месяц компания проводит акции для своих клиентов.
Отгрузка выполняется:
— на следующий день после оплаты через ТК Деловые линии с 9% скидкой на доставку;
— в день оплаты через курьерскую службу СДЭК с 20% скидкой на доставку;
— 1-2 раза в неделю через ТК НОДРВИЛ с 15% скидкой на доставку по направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Волгоград;
— ТК ПЭК 1-2 раза в неделю.
Все заказы отправляют только после 100% предоплаты.
Одним из бонусов сотрудничества с ФармКомпани является возможность получить подробную консультацию профессионалов 24/7, а также вы получаете сопровождение на протяжении всего сотрудничества (вопросы по заказу, корректировка заказа, проблемы с оплатой или доставкой, претензии по заказу, возврат или обмен) станут залогом плодотворной совместной работы.