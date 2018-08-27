Где заказать нестандартное освещение

Нестандартное освещение позволяет расширить пространство, зонировать большие помещения, изменить внешний вид помещения, осветить большую территорию с одновременной экономией электричества, сделать внешний вид кабинета или офиса более современным. Нестандартные решения пользуются большим спросом у клиентов, и компания Неомакс предлагает несколько направлений для решения поставленных клиентом задач, подробнее можно узнать на сайте или по телефонам (050) 340-15-17 и : (067) 636-43-03.

Неомакс предлагает своим клиентам:



— Led лампы (стандартная, шар, большой шар, свеча, свеча на ветру, рефлекторная, точечная, высокой мощности);



— филаментные Led лампы (стандартная, свеча, свеча на ветру);



— Led светильники (круглые встраиваемые, квадратные встраиваемые, круглые наружные, линейные, электронные балки);



— Led прожектора (обычные и с датчиком движения).



Светодиодные лампы, которые предлагает Неомакс, это качественная фирменная продукция, которая по своим характеристикам превосходит любые варианты эконом-ламп.



Филаментные лампы визуально напоминают обычные лампы накаливания, но вот элемент, излучающий свет, принципиально другой, ведь внутри – светодиоды, которые расположены так, что напоминают элемент ламп накаливания, а их использование позволяет получить до 90% экономии электроэнергии.



Led светильники или светодиодные панели заменили обычные встраиваемые точечные светильники, что позволяет получить яркое освещение при экономии электроэнергии.



Led прожектора используют для освещения больших площадей, например стадионов, парковок, складов, так как они дают мощный и яркий свет при маленьких затратах мощности, и в среднем работают 10-12 лет без замены источника света (если они не подвергаются ударам и другим механическим повреждениям).