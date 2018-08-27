Где заказать вкусные суши в Чебоксарах

Японская кухня прочно вошла в нашу жизнь и завоевала уже армию поклонников. Кто-то жить не может без вкуснейших роллов и нежнейших суши, кто-то предпочитает необычный вкус гунканов, кому-то по вкусу мисо-суп и салат чука. В любом случае, сегодня роллы также популярны, как и пицца, а значит заказать их можно также легко и быстро.



К сожалению, далеко не все доставки предлагают вкусные роллы Чебоксары, ведь кроме правильно приготовленных ингредиентов, должен быть профессиональный повар-сушист, который не просто «слепит» суши или роллы, а сотворит произведение кулинарного искусства не зависимо от того. Сколько роллов он должен приготовить.



К доставкам, которые могут порадовать не только ассортиментом, и вкусом, и качеством роллов, относится ЛидерСуши. Здесь вы можете заказать суши и роллы:



— сливочные (Радуга, Макура ролл, Филадельфия, Кетуки ролл и другие);



— запеченные (Шанхай, Ямато, Вулкан, запеченная Филадельфия, Тори);



— темпурные (Якитоши, Император, теплый ролл с лососем, горячий ролл с мидиями и др.);



— фирменные (Калифорния, фитнесс ролл, Цезарь, классический с угрем и др.).



Для тех, кто любит заказывать роллы для большой компании, есть сеты (ассорти Фаворит, ассорти Чувашия, ассорти Сливочное, ассорти Чебоксары и др.), а для тех, кто не может выбрать, что лучше пицца или роллы, есть специальное предложение «комбо» (Комбо №1: пицца Прошуто, роллы Фитнес, роллы филадельфия; Комбо№2: пицца Маргарита, роллы Цезарь, роллы Самурай и др.).



Заказ можно сделать по телефону +79623213021 или на сайте https://чебоксары.лидер-суши.рф.



У Лидер Суши действуют постоянные акции и скидки:



— скидка на роллы ко дню рождения -25%;



— скидка -10% на весь ассортимент сетов (ассорти) с 10.00 до 14.00



— скидка по средам при самовывозе 100 рублей;



— по понедельникам для всех, кто сделает заказ на сумму от 700 рублей, ролл Калифорния в подарок;



— при заказе двух пицц диаметром 32 см цена за две всего 550 рублей.