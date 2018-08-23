Купить готовый бизнес в Кузбассе: как и что приобретать

Кузбасс, и в частности шахтерский город Кемерово, сулят множество возможностей тем, кто решил открыть свое дело. Многие новички, не будучи уверенными в своих силах, боятся начинать на пустом месте. Чтобы облегчить первые шаги, эксперты советуют купить готовый бизнес и начать деятельность с ним.

На https://business-asset.com/ возможна продажа готового бизнеса в самых разных отраслях, но нужно решить, что выбрать, на что потратить с трудом приобретенный стартовый капитал. Купить готовый бизнес лучше после того, как вы уделите некоторое время выбору и проверкам.

Что выгодно делать в регионе

Кемерово находится на восьмом месте в России по версии «Форбс» с точки зрения удобства ведения бизнеса. Большой город, где малый бизнес имеет все шансы развиваться и процветать – все это Кемерово.

Итак, какой бизнес выгодно приобретать на месте:

закусочные, кафе, точки с уличной едой – точки питания пользуются популярностью и позволяют стабильно зарабатывать;

организация внутреннего туризма. Экскурсионное бюро, при условии, что там работают действительно хорошие экскурсоводы, способно приносить прибыли круглый год;

небольшой магазин, любая торговая точка поблизости от жилых домов. Это могут быть продукты питания, галантерея, бытовая химия – что угодно;

бытовые услуги, от салонов красоты до ремонта одежды и техники;

услуги для автовладельцев – шиномонтаж, мойки, СТО.

Какой бы вариант вы ни решили купить, имейте в виду: желательно знать что-то об отрасли уже сейчас. Если вы хотя бы водите машину, то вам можно торговать автозапчастями, есть шанс быстро это освоить. Если вы любите красивую одежду, то быстро освоитесь с ее продажей. Не стоит выбирать то, чем вы сами никогда не пользовались или что вас раздражает.

Зачем вообще покупать готовый бизнес

Мы вкратце затронули в начале статьи перспективу облегчения первых шагов предпринимателя, если он начнет работу с уже прибыльным делом. Остановимся на этом подробнее. Действующий бизнес уже наработал:

клиентскую базу и некий имидж в глазах покупателей. Если вы постарались и выбрали дело с правильным, хорошим имиджем, то вы купили не только помещение и технику, а и кредит доверия потребителей. Все, что дальше требуется – не разочаровать их, а это нетрудно, если продолжать работать по накатанной;

контакты, которые понадобятся при работе. Вы будете знать все, от номеров поставщиков и их личных обстоятельств, до контактов электрика и сантехника, если нужен срочный ремонт;

процесс работы. Вы будете знать, что один товар или услуга пользуются спросом у местных жителей, а другие пробовали, но «не пошло», знаете, как действовать, чтобы не понести убытки;

сотрудники. Хотя текучка кадров в бизнесе неизбежна, приятно хотя бы начать работать с людьми, которым уже доверял продавец.

Если правильно выбрать выставленное на продажу предприятие, вы получите все преимущества уже раскрученного дела.

На что обратить внимание при покупке:

причина продажи. Причем ориентируйтесь не только на устный ответ, но и на свое впечатление от бизнеса – чисто ли в помещении, как работают сотрудники, сколько заказов в день;

состояние бухгалтерии, наличие разрешительных документов;

аренда помещения, если оно арендованное – на сколько продлена, какой арендодатель, насколько разумны его требования к арендаторам.

Привлеките к переговорам профессионального юриста и бухгалтера, убедитесь, что все чисто и спокойно покупайте ваше новое предприятие! С этого момента начнется работа в совершенно новом качестве.