Зачем нужно продвижение сайта

Каждая компания, у которой есть сайт или только планируется, должна понимать, что просто наличие сайта не дает ровно никакого эффекта. Если сайт не наполнять контентом (видео, тексты, картинки), причем соответствующим теме сайта и его целям, не продвигать в поиске, то ваш сайт никто не увидит, ведь в выдаче он будет на 1000м месте.



Поэтому, если у вас есть сайт, то лучше поручить продвижение сайта профессионалам, четко обозначив, какие результаты вы хотите получить. Часто бывает так, что клиент начинает ставить задачи и становится понятно, что обычной СЕО-оптимизацией или просто контекстной рекламой обойтись не удастся. В таком случае нужен комплексный подход, который заключается в работе с сайтом (СЕО), в работе с контекстной рекламой и работой с социальными сетями (СММ).



Именно такой комплексный подход может обеспечить вам компания СёрчАп searchup.pro, которая специализируется на оптимизации или продвижении сайтов и всего бизнеса в интернете.



Также специалисты searchup.pro выполнят аудит вашего сайта и соцсетей, разработают стратегию продвижения и конкретный контент и медиа план, который начнут воплощать только после вашего одобрения. При этом вы всегда можете ограничить «размах» мероприятий размером бюджета.