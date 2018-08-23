Что нужно знать о перелете, еcли вы собрались в Тайланд

Королевство Тайланд было и остается очень популярным направлением у всех туроператоров, ведь россияне охотно покупают горящие путевки и туры в эту экзотическую страну.



Для того, чтобы добраться в Тайланд, нужно пролететь полмира, поэтому путешествие в эту страну не из дешевых.



Существует два варианта перелета:



— прямой, который представляет собой достаточно дорогое удовольствие;



— с пересадками, лоукост, но это более проблемный и менее комфортный, так как время ожидания пересадки может быть и 6-8 часов.



Длительность перелета из разных городов России составляет от 6 до 10 чассов.



Жителям дальнего Востока до Тайланда ближе всего, перелет длится около 6 часов. Из Москвы перелет длится до 9 -9,5 часов, из Санкт-Петербурга 10 часов, из Ростова 9 часов, из Красноярска 7 часов, но длительность перелета никого не отпугивает, российские туристы продолжают стремиться в Бангкок. Более подробно о длительности перелета можно узнать здесь https://rest-thailand.ru/otdyh-v-tailande/skolko-letet-do-tailanda-iz-raznyh-gorodov-rossii/.



Если вы собрались лететь в Тайланд, то подготовьте себе ручную кладь, куда положите необходимые лекарства (если вы диабетик с инсулин зависимостью, сердечные препараты, ингалятор для астматика) и увлажняющие средства, так как столь длительный перелет стресс для кожи и всего организма. Прежде чем спаковать свои лекарства, проверьте их на содержание нарковеществ, так как популярный в России Корвалол, содержит фенобарбитал и он запрещен к ввозу. Если не хотите везти лекарства с собой, посмотрите аналоги наших лекарств Тайланде и возьмите список с собой.



Нельзя ввозить в Тайланд:



— порнографию;



— электронные сигареты и их компоненты;



— кальян и смеси;



— огнестрельное оружие;



— петарды и фейерверки (могут классифицировать как боеприпасы);



— наркотики и наркосодержащие лекарства;



— другое.



Без пошлины можно привезти с собой 200 шт сигарет на 1 человека, по 1 л спиртного на каждого совершеннолетнего (причем крепость не учитывают, а считают только объем).