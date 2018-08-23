Где проверить свою налоговую «историю»

Индивидуальные предприниматели, обычные граждане, госслужащие – все они платят налоги. И с завидным постоянством сталкиваются с тем, что им начисляют штраф за недоплату или ошибочно вычитают большую сумму из дохода, в любом случае, нужно знать, где можно проверить, нет ли у вас долгов или переплат, вашу «налоговую историю». Ошибки при начислении налога могут возникать из-за не вовремя поданной отчетности, не вовремя выполненных платежах, компьютерного сбоя и т.д.



Проверить информацию по налогам можно на специальном сайте nalog.ru, здесь же можно и оплатить задолженность, если такая есть. Для того, чтобы узнать свои данные, вы должны указать свой ИНН или УИН, именно по ним система проверит все начисленные вам налоги и сверит их с выполненными платежами. Квитанцию об оплате система пришлет вам на электронную почту, и вы сможете ее распечатать.



Если система выдала данные, с которыми вы не согласны, то вам нужно или через сайт Фискальной службы создать обращение в личном кабинете, чтобы вам разъяснили, откуда такие цифры или самостоятельно обратиться в отделение ФС для уточнения информации.



Через налоги он-лайн вы можете:



-узнать свою «налоговую историю»;



— оплатить налоги;



— оплатить штрафы ГИБДД;



— безопасные платежи (платежный сервис А3);



— получать напоминания о необходимости оплаты того или иного налога.



Система работает официальными органами и реестрами, оперируя данными поученными из ФС и госреестра, поэтому поиск данных всегда покажет самую актуальную информацию по вашим задолженностям и их погашению. Сервис работает быстро, четко и бесплатно, есть только банковская комиссия при проведении платежа. История поиска, выполненные платежи по налогам и штрафам сохранятся в личном кабинете на сайте.