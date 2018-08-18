Как выбрать и заказать гардеробную

Мечта каждой женщины иметь гардеробную комнату, причем такую, где можно удобно хранить все, что относится к гардеробу, начиная от нижнего белья и заканчивая шубой. Правильно спроектированная и смонтированная мебель в гардеробной обеспечивает компактное и удобное хранение вещей и аксессуаров.
На что же нужно обратить внимание, выбирая гардеробные системы:
- Размер комнаты, в которой будет располагаться гардеробная. Важно, если комната не стандартная, с нишей или просто очень узкая, то лучше сделать гардеробную «под заказ», так как стандартная может не вписаться так, как хотелось бы.
- Сколько человек буду использовать гардеробную. Если это разнополые люди, то имеет смысл разделить ее на условно мужскую и женскую части, так как «решение» для мужчин учитывает наличие в гардеробе костюмов, рубашек и галстуков, а для женщин предлагает дополнительные секции для аксессуаров.
- Лучше выбрать двигающиеся системы (лифт ля одежды), например, весящие под потолком вещи одним движением рычага можно спустить вниз. Такое двухуровневое развешивание вещей экономит место.
Стандартная гардеробная система для двоих включает в себя:
— поворотную решетку для галстуков;
— крючки для мелких аксессуаров;
— штанга для длинной одежды и пиджаков;
— лифт для одежды;
— выдвижные секции;
— секции с открытыми фасадами;
— ящики;
— корзина для белья.
Заказывая гардеробную у Винчелли вы получаете великолепный современный продукт, который изготовлен в соответствии со всеми нормами и стандартами качества, в дизайне учтены все ваши потребности и пожелания, и вам остается только наслаждаться своей волшебной гардеробной.