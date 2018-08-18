Как выбрать и заказать гардеробную

Мечта каждой женщины иметь гардеробную комнату, причем такую, где можно удобно хранить все, что относится к гардеробу, начиная от нижнего белья и заканчивая шубой. Правильно спроектированная и смонтированная мебель в гардеробной обеспечивает компактное и удобное хранение вещей и аксессуаров.



На что же нужно обратить внимание, выбирая гардеробные системы:

Размер комнаты, в которой будет располагаться гардеробная. Важно, если комната не стандартная, с нишей или просто очень узкая, то лучше сделать гардеробную «под заказ», так как стандартная может не вписаться так, как хотелось бы. Сколько человек буду использовать гардеробную. Если это разнополые люди, то имеет смысл разделить ее на условно мужскую и женскую части, так как «решение» для мужчин учитывает наличие в гардеробе костюмов, рубашек и галстуков, а для женщин предлагает дополнительные секции для аксессуаров. Лучше выбрать двигающиеся системы (лифт ля одежды), например, весящие под потолком вещи одним движением рычага можно спустить вниз. Такое двухуровневое развешивание вещей экономит место.

Стандартная гардеробная система для двоих включает в себя:



— поворотную решетку для галстуков;



— крючки для мелких аксессуаров;



— штанга для длинной одежды и пиджаков;



— лифт для одежды;



— выдвижные секции;



— секции с открытыми фасадами;



— ящики;



— корзина для белья.

Заказывая гардеробную у Винчелли вы получаете великолепный современный продукт, который изготовлен в соответствии со всеми нормами и стандартами качества, в дизайне учтены все ваши потребности и пожелания, и вам остается только наслаждаться своей волшебной гардеробной.